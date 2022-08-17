Koç Holding kar açıklaması! Koç Holding ne kadar kar etti? - Son Dakika
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Koç Holding kar açıklaması! Koç Holding ne kadar kar etti?

17.08.2022 10:18
Koç Holding kar açıklaması! Koç Holding ne kadar kar etti?

Koç Holding, ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde kar etti. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen kar açıklamasının ardından Koç Holding ne kadar kar etti? Koç Holding kar açıklaması! merak edildi.

Koç Holding kar açıklaması! Koç Holding, ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde kar etti. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen kar açıklamasının ardından Koç Holding ne kadar kar etti? Koç Holding kar açıklaması! merak edildi. İşte detaylar...

KOÇ HOLDİNG KAR AÇIKLAMASI

Koç Holding'in 2022'nin ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi 11,7 milyar TL kar idi. Koç Holding 2. çeyrekte 15,5 milyar TL'lik net kâr ile piyasa beklentisinin üzerinde kar ettiğini açıkladı. Koç Holding en büyük katkıyı finans sektöründen sağladı.

KOÇ HOLDİNG HAKKINDA

"Koç Holding, 1926'dan günümüze, 100 yıla yaklaşan yolculuğu boyunca Türkiye'nin sanayileşmesinden küreselleşmesine kadar pek çok atılımında sorumluluk alarak rakiplerinden ayrışmayı başardı ve her zaman ilklerin öncüsü oldu. Türkiye'de ilk anonim şirketinin kurulması, ilk endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklık, ilk halka arz gibi pek çok ilki gerçekleştirdi.

Koç Topluluğu cirosu ve ihracatının yanı sıra, Borsa İstanbul'dan aldığı pay, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu. Milli gelirin yaklaşık %8'ine karşılık gelen kombine cirosu ve Türkiye ihracatındaki yaklaşık %7'lik payıyla Türk ekonomisinin itici gücü konumunda.

Konsolide net kârını son beş yılda TL bazında ortalama %34 artıran Koç Holding, Fortune Global 500 sıralamasında yer alan tek Türk şirketi. Koç Holding, uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli sunan enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde güçlü rekabet avantajlarıyla lider pozisyonlara sahip.

Koç Topluluğu, faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürütmekte.

Günümüzde Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olarak gelecekte de tüm paydaşları için değer yaratmaya devam edecek."

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Koç Holding, Soğuk Haber, Ekonomi, Son Dakika

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