Koç Holding'ten 23 Nisan mesajı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesajda, "Karşı karşıya olduğumuz bu olağanüstü günlerde, o çok daha zorlu dönemleri ve bilhassa da milli mücadele ruhunu daha iyi anlayıp, kendimize dersler çıkarmalıyız kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Koç Holding'in instagram hesabında yer alan açıklamada Ömer Koç, "Ülkemizin kaderini değiştiren büyük lider Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, bundan tam 100 sene önce "Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir" düsturuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdular. Bu çok önemli günü hak ettiği şekilde, çok büyük bir coşkuyla kutlamak isterdik. Ne yazık ki mümkün olmadı! En kalbi duygularımla sizlerin ve ailelerinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çetin ve alışılmadık günleri, sağlıkla ve yüksek bir moralle en kısa zamanda geride bırakmayı dilediğini belirten Koç, "Karşı karşıya olduğumuz bu olağanüstü günlerde, o çok daha zorlu dönemleri ve bilhassa da milli mücadele ruhunu daha iyi anlayıp, kendimize dersler çıkarmalıyız kanaatindeyim." ifadelerine yer verdi.

Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dünyamız yüzyıllardır tarihin akışını değiştiren pek çok olayla sınanmamıza şahitlik etti. İnsanlık tarihini tek kelime ile anlatmak icap etseydi 'mücadele' ifadesi herhalde en uygunu olurdu. Büyük bir hızla tüm ülkeleri adeta esir alan Kovid-19 salgını da maalesef unutulmayacak olaylardan biri olacak. Salgının muhtemel ekonomik, siyasi ve sosyal sonuçlarını değerlendirerek, bunun insanlık için yeni bir milat olabileceğini belirten pek çok düşünür var.

Her halükarda, bu sıkıntıyı aşabilmek için geçmişte olduğu gibi bugün de en büyük güvencemiz bilimin rehberliğidir. Son dönemlerde tüm dünyada aklın ve bilimin tersi istikamette atılan adımların ve küresel iş birliğinde yaşanan erozyonun, ortak tehditler karşısında insanlığı nasıl zor durumlara düşürdüğünü acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Büyük Atatürk'ün şu sözünün doğruluğunu ve önemini bir kez daha idrak ediyoruz. 'Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin!' Yaşanan bu musibetin en azından böylesi bir farkındalığın oluşmasına ve daha iyi bir geleceğe vesile olmasını ümit ediyorum."

-"Ülkem varsa ben de varım"

Yüz yıla yaklaşan geçmişlerinde her adımlarını "Ülkem varsa ben de varım" düsturunu gözeterek attıklarını belirten Koç, kurumsal kültür ve değerlerinin bu salgınla mücadelede kendilerini güçlü kılan en önemli çıpa olduğunu gördüklerini ifade etti.

Koç, salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren gerek Koç Holding'de oluşturdukları kriz masasında aldıkları kararlar, gerekse şirketlerinin "biz ne yapabiliriz" yaklaşımıyla attığı adımlar ile Türkiye'nin salgınla mücadelesinde topluluklarını adeta bir sembol haline getirdiğini bildirdi.

Divan İstanbul, Divan City ve Divan G Plus otellerini sağlık çalışanlarının hizmetine sunma kararını alırken çalışanlarının en büyük destekçileri olduğunu kaydeden Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ford Otosan ve Tofaş tıbbi destek ekipmanlarının üretimine başlarken en çok sizlerin yaratıcılığınıza ve hızlı hareket kabiliyetinize güvendiler. Arçelik mühendislerinin salgınla mücadelenin en kritik ihtiyaçlarından biri olan solunum cihazı üretimindeki yetkinliği sadece Topluluğumuzun değil tüm Türkiye'nin gururu oldu. Ülkenin dört bir yanındaki 200'ü aşkın hastaneye sağladığımız Arçelik ürünleri ve Otokoç'un hizmetlerine sunduğu araçlar ile zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarının bir nebze olsun rahat etmesine vesile olduk. Aygaz; Divan, Pürsü, Tat Gıda ürünlerini sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine sizlerin gayretiyle ulaştırdı. Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında ulusal bir sorumluluk taşıyan Tüpraş başta olmak üzere pek çok fabrikamızda üretimi ve şirketlerimizde faaliyetlerimizi sizlerin özverili çalışmalarıyla sürdürüyoruz."

"Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır"

Koç, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları'ndaki hekimler, hemşireler, işletmelerindeki iş yeri hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ifade etti.

Tüm şirketlerin elini yüreğine koyarak yaptıklarını bir mektuba sığdırmanın imkansız olduğunu belirten Koç, "Bu süreçte hep birlikte çok anlamlı ve çok güzel işler hayata geçirdik. Ben de sizler gibi bu yapılanlardan gurur duyuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koç, bu sıkıntılı günlerin de elbette atlatılacağını, #iyileşeceğiz mesajıyla Türkiye'ye seslendikleri filmde de vurgulandığı üzere, bugünlerin sonrasında daha iyi insanlar ve daha iyi kurumlar olmayı umut ettiğini kaydetti.

Koç ailesi olarak her zaman çalışanlarının yanında olduklarına dikkati çeken Koç, "Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlatmak isterim: 'Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.' Umudumuzu yitirmeyelim!" değerlendirmesinde bulundu.