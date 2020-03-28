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Koç Holding toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor
24 dakika önce
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:44
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