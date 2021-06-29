Koç Holding, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsoru oldu

Koç Holding, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoru oldu.

Yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasıyla Koç Holding'in Tokyo 2020 yolunda milli sporculara büyük destek sağlayacağı belirtildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, "2013 yılında İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmesi için ülke olarak yürüttüğümüz büyük kampanya sürecinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yollarımız kesişmişti. O dönem de Koç Topluluğu olarak elimizi taşın altına koymuş, ülkemiz için adeta tek yürek olmuştuk. Bu zor günlerde de yeniden güç ve kader birliği yapmak üzere TMOK'un ve milli sporcularımızın yanındayız. Koç Holding olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda sporcularımızı desteklemek üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsorluğunu üstlendik." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'de mücadele edecek milli sporculara başarı dileğinde bulunan Koç, "Her bir olimpik sporcumuzun temsil ettiği değerlerin, olimpiyatlar yolunda gerçekleştirdikleri fedakarlıkların, adanmışlığın, vatan sevgilerinin ve hayattaki duruşlarının hem bizler, hem de gelecek kuşaklar için madalyaların çok daha ötesinde büyük bir manevi miras olduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurucumuz Merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım' sözünden hareketle ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını bir bütün olarak görüyoruz." diyen Ali Koç, şu görüşleri aktardı:

"Spora yaptığımız yatırımı toplumsal kalkınmanın önemli bir sacayağı olarak konumlandırıyoruz. Topluluğumuz çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerimizle çok farklı branşlarda birçok spor faaliyetini destekliyoruz. Sporun tüm topluma yayılması ve Türkiye'nin küresel ölçekte spor alanında da önemli bir marka olması yönünde var gücümüzle çalışıyoruz. Koç topluluğu olarak sporu, birleştirici bir unsur olmanın ötesinde, dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair play gibi, her zaman savunucusu olduğumuz insani değerleri de içinde barındıran çok önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz. Mustafa Koç Spor Ödülü'nün 'Olimpik değerlere katkı' olan kalıcı temasını belirlerken de bu değerleri esas aldık. Başarılı sporcularımızın sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil etmesinin önemini vurguladık. 2017 yılından bu yana ödülü kazanan sporcularımızdan Yasemin Adar, Taha Akgül, İlke Özyüksel ve İbrahim Çolak bu yıl olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Spor ülkemiz için önemli bir değer ve bu değerin bizi birleştiren bir unsura dönüşmesi için emek harcamamız gerekiyor. Bunun için de sporun farklı alanlarında dünyaya anlatacak başarı öykülerimizi arttırmamız ve böylesi başarılı sporcularımızı desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Bu olağanüstü zor zamanlar; özünü insani değerlerden alan olimpik değerlerin toplumda yaygınlaşmasının, birlik ve beraberliğin, ayrışmamanın, değerler etrafında birleşmenin önemini, kıymetini bir kez daha fark etmemizi de sağlıyor."

Ali Koç, Türkiye'nin başarılı bir spor ülkesi olması ve Türk sporunun uluslararası camiada dostluk, mükemmellik ve saygı gibi insani değerler üzerinden tanınması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Uğur Erdener: "Koç Holding ile iş birliğimizi bir adım öteye taşımaktan çok mutluyuz"

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise Koç Holding ile 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda yaptıkları iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Koç Holding'in Türkiye'nin spor ülkesi olarak anılmasına büyük destek sağladığına dikkati çeken Erdener, şunları kaydetti:

"İnsan yaşamının her alanını, her sektörü derinden etkileyen pandemi koşullarına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, TMOK olarak en fazla sayıda milli sporcumuza, en fazla oranda destek sağladığımız oyunlar oldu. Bunu, Türk sporunun gelişimine ve ülkemizde olimpik değerlerin yaygınlaşmasına, milli sporcularımıza destek olmaya, bizlerle aynı heyecanı paylaşan, aynı önemi veren paydaşlarımız sayesinde başardık. Koç Holding ile Türk sporunu destekleme bağlamında, uzun yıllara dayanan iş birliğimizi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vesilesiyle bir adım daha öteye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Koç Holding, Türkiye'nin bir spor ülkesi olarak anılmasına, olimpiyatlarda hak ettiği noktaya ulaşmasına ve milli sporcularımızın ömürlerini adadıkları hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olan, ülkemizin en değerli ticaret ve sanayi kuruluşlarının başında yer almakta. Dolayısıyla, TMOK olarak, bizimle ortak ideallere sahip bir paydaşımız ile bu iş birliğini gerçekleştirmek bizi ayrıca mutlu ediyor."