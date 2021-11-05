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Koç Holding yılın 9 ayında 223,6 milyar TL konsolide gelir elde etti - Son Dakika

Koç Holding yılın 9 ayında 223,6 milyar TL konsolide gelir elde etti

05.11.2021 20:08
Koç Holding yılın 9 ayında 223,6 milyar TL konsolide gelir elde etti

Koç Holding, 2021 yılının 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding, 2021 yılının 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding, bu yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançoları, kuvvetli likiditeleri, geniş tedarik zinciri ve aralıksız sürdürdükleri yatırımlarının bir neticesi olarak zorlu dönemlerde dahi Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirtti.

İnsan kaynakları, dijital yetkinlikleri, çevik yönetim anlayışları ve bayi teşkilatından güç aldıklarını ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ülkemizin geleceğine güveniyor, yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bunun bir göstergesi olarak yılın ilk 9 ayında yaptığımız 11,1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 49 milyar TL'ye ulaştı. Başarılarımızı hiçbir zaman sadece finansal neticelerden ibaret görmüyoruz. Koç Topluluğu olarak teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye, rekabetçiliğimizi artırmaya odaklanıyoruz. Kültürel Dönüşüm Programımızın çok önemli bir parçası olarak Karbon Dönüşüm Programı'nı başlattık. Sürdürülebilirlik her zaman gündemimizdeydi ancak Karbon Dönüşüm Programımızla birlikte daha sistematik ve daha iddialı hedeflerle bu konuyu yöneteceğiz."

Çakıroğlu, Fortune Global 500'de bu yıl da Türkiye'yi temsil eden tek şirket olduklarını anımsatarak, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde 4 şirketimizle bu yıl da ilk 10 içinde yer aldık. Ayrıca Forbes'un 'Dünyanın En İyi İşverenleri Listesi'nde bu yıl da Türkiye'nin en iyisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Başarılarımızın hem ülke çapında hem de küresel ölçekte takdir görmesinden gurur duyuyor, bu başarıları mümkün kılan çalışma arkadaşlarımıza, bayilerimize ve tedarikçilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm sektörlerdeki güçlü performansımızı devam ettirdik"

Çakıroğlu, topluluk olarak faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde güçlü performanslarını 2021'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirdiklerini aktararak, salgın döneminde önemli satın almalar gerçekleştiren Arçelik'in yatırım hamlelerinin olumlu yansımalarını almayı sürdürdüğünü söyledi.

Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions ile ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances'ı kurmamız ve ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Manisa'daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın alarak yaptığımız yatırımlarımızın etkisini finansal anlamda görmeye başladık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Sanayi 4.0 alanında dünya lideri üretim tesislerini belirlediği 'Global Lighthouse Network'e Arçelik Romanya Çamaşır Makinesi Fabrikası'nın ardından Eskişehir Buzdolabı Fabrikası'nın da dahil olmasının mutluluğunu yaşadık."

Küresel tedarik zinciriyle ilgili aksaklıkların devam etmesine rağmen üçüncü çeyrekte Koç Topluluğu'nun otomotiv şirketlerinin üretim hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Çakıroğlu, "Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi ve ihracat şampiyonu Ford Otosan'ın 58 milyon avro yatırım ile Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını geliştirmesinin gururunu yaşıyoruz. Ecotorq şanzıman sayesinde Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaşırken, Ford Otosan, motor, şanzıman ve arka aksın üçünü geliştiren ve üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri oldu. Bu önemli başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, diğer Koç Topluluğu Şirketleri'nin yılın 9 ayındaki performanslarına değinerek, Tofaş'ın, bu dönemde de Fiat markasıyla pazar liderliğini devam ettirdiğini, Otokar'ın yurt içinde ve dışında önemli ihaleleri kazanma başarısı göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Türk Traktör'ün yurt içi traktör pazarındaki liderliğini koruduğuna işaret eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük rafinaj kapasitesine sahip olan Tüpraş, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde üretimine hız vererek Türkiye enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya devam etti. Güçlü bilançosunu koruyan Tüpraş'ın üçüncü çeyrekteki kapasite kullanım oranı yüzde 96 oranında gerçekleşti. Aygaz'ın yurt içi satış tonajını artırdığı ve pazar liderliğini koruduğu üçüncü çeyrekte trading ve ihracat satış hacimleri de yükseldi. Bankacılık sektöründe ise Yapı Kredi ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırarak sürdürüyor. Üçüncü çeyrekte ülkemiz ekonomisine 465 milyar TL katkı sağlayan bankamız, dijitalleşme stratejisi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu alanda önemli bir adım atan Yapı Kredi, dijital kanallar üzerinden oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek üzere 100 milyon TL'ye kadar sermaye ile finansal teknoloji şirketi kuracağını açıkladı. Yapı Kredi ayrıca, 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon avro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık bu kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak."

Koç Holding, Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koç Holding yılın 9 ayında 223,6 milyar TL konsolide gelir elde etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koç Holding yılın 9 ayında 223,6 milyar TL konsolide gelir elde etti - Son Dakika
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