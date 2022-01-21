Üye Girişi
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı

21.01.2022 13:23
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı.

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı.

Kanlıca'daki evinde spor yaparken kalp krizi geçiren, ilk müdahalesi Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne sevk edilen ve 21 Ocak 2016'da hayata veda eden Koç için Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında anma töreni gerçekleştirildi.

Koç Holding'den yapılan açıklamada, salgın kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenlerinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Mustafa Bey'i ebediyete uğurlayışımızın 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle bir aradayız. Hayatı çok seven ve hayatına dokunduğu herkes tarafından da çok sevilen bir insanın ardından, daha dün gibi hatırladığımız anılarıyla aramıza bunca yılın nasıl girdiğine şaşırmamak elde değil… Kuşkusuz Mustafa Bey'i bu kadar erken kaybetmiş olmanın acısını hala içimizde hissediyoruz. Ancak, kendisini rahmetle yad ettiğimiz her zaman, yüzümüzde sevgi, saygı ve minnet dolu bir tebessüm de beliriyorsa, bu onun cömertçe paylaştığı pozitif enerjisiyle yüreklerimizde yaşadığının da bir göstergesidir. Mustafa Bey, vizyoner ve güçlü bir lider olduğu kadar, alçakgönüllü ve samimiydi de. Tertemiz bir kalbi vardı; aldığı her kararı vicdanıyla tarttı. İlham verici kişiliğiyle Koç Topluluğu'nun tarihinde iz bıraktı, geleceğine de ışık tutmayı sürdürecek. Kıymetli hatırasını hep birlikte yaşatacağız."

Koç için hazırlanılan belgesel

Koç Holding'in resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü hala en derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç'u sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tweette, merhum Mustafa Koç için hazırlanılan belgeselin "https://www.youtube.com/watch'v=FOihol0sfHk" adresi de paylaşıldı.

İş disiplini, heyecanı, sevecenliği, sıcak ve mütevazi kişiliği ile kendisinden söz ettiren Koç'un anısına yapılan belgeselde ailesi, dostları ve çalışanları Koç ile ilgili anılarını anlattı.

Bu arada, Koç Holding'in Bizden Haberler Dergisi'nin son sayısında merhum Mustafa Koç'un şu sözlerine yer verildi:

"Hepimizin dileği; zamanın ruhuna uygun, tüm seslerin ve renklerin zenginlik olarak algılandığı, bir arada huzur ve refah içinde yaşayabileceğimiz, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakabileceğimiz bir Türkiye. Bu ülke hepimizin ülkesi ve gücümüzü aldığımız bu güzel ülkeye sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Bu tarafsızlık içinde ülkemiz meseleleriyle her zaman ilgili ve her zaman katılımcı olduk, gelecekte de böyle olmaya aynen devam edeceğiz."

Koç'un özgeçmişi

Mustafa Koç, lise öğrenimini 1980 yılında İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'da tamamladıktan sonra, ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden 1984 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında Koç Holding'e geçen Koç, çeşitli görevlerin ardından 2003 yılından vefatına kadar holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.

Koç, ayrıca Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi olup, sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesiydi. Mustafa Koç, 2005 yılında İtalya hükümetinin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012 yılında Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Mustafa Koç, Koç Holding, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


Kar manzarası çekmek isterken, kazayı kayıt altına aldı Kar manzarası çekmek isterken, kazayı kayıt altına aldı         
13:28
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları Instagram'ı salladı! Görenler ayırt edemiyor Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları Instagram'ı salladı! Görenler ayırt edemiyor         
12:05
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
21 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 795 lira seviyesinden işlem görüyor 21 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 795 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor         
16:13

Son Dakika Haberleri
13:21 HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz
13:18 Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti
13:16 Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor
13:12 Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü
12:48 Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu!
12:37 Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı
12:36 Mahsur kalan köpek için ''sosisli drone'' operasyonu düzenlendi!
12:32 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?
12:22 Sezen Aksu'ya tepki göstermişti! Cübbeli Ahmet Hoca Hz. Havva'ya "hain" demiş!
12:22 AFAD soğuk havaya karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 13:31:59. #1.12#
SON DAKİKA: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement