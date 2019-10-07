Son Dakika Haberleri: Koç katımı töreni renkli görüntülere sahne oldu
Son Dakika Güncel Koç katımı töreni renkli görüntülere sahne oldu

Koç katımı töreni renkli görüntülere sahne oldu

1 saat önce

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde koç katımı töreni gerçekleştirildi.

Koç katımı töreni renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde koç katımı töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğanşar ilçesine bağlı Çat köyünde 2 gün önce Kangal Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için yöre halkı tarafından uzun yıllar sonra koç katımı töreni yapıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu belirtti.

Tarım ve hayvancılığı önemsediğini vurgulayan Ayhan, yaylaların eski canlı dönemlerine kavuşmasını arzuladıklarını ifade etti.

Örnek bir model oluşturma açısından çalışma yürütüldüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın tüm coğrafyasında uygun bir model oluşturmak için SİVTAŞ'ı kurduk. Arzuladığımız proje Doğanşar'ın yaylalarında uygulanmaya başlandı. Kaymakamı, belediye başkanı 80 gönüllü ile yola çıkılarak böyle güzel bir projeye imza atıldı. İki yılda, sürü 2,5 kat büyüyerek Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde koçların sürüye katılımı gerçekleştirildi.

Sahiplerince üstlerine desenler çizilen Kangal Akkaraman cinsi koçların koyun sürüsüne katılımı esnasında renkli anlar yaşandı.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Doğanşar Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve çiftçiler katıldı.

Doğanşar, Kangal, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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