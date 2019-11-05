Son Dakika Haberleri: Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...
Son Dakika Güncel Koç: 'Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar' -...

Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...

8 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Koç: Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar -...

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:43 Kaynak: AA
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