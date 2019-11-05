Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:43 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
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