Son Dakika Haberleri: Koç: "Muhtarlık Ek İşim Değil, Tek İşim Olacak"

Koç: "Muhtarlık Ek İşim Değil, Tek İşim Olacak"

2 saat önce

Şeyh Köyü Mahallesi'nin sevilen simalarından Lütfü Koç; Mahallesi Erenler Şeyh Köyü'nde muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Koç:

"Mahalle halkının arzu ve isteklerini yerine getireceğiz"

"Mahalle sakini değil, sahibi olalım. Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak" diyerek yola çıkan dört çocuk babası 1967 doğumlu Lütfü Koç; emeklilik hayatında, Mahallesi Erenler Şeyh Köyü'ne en güzel şekilde hizmet vermek istediğini söyledi. Bu süreçte mahalle halkının arzu ve isteklerini yerine getirmek için en güzel hizmeti vermek için yola çıkıklarını belirten Lütfü Koç; mahalle halkının desteklerini bekledikleri söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:59 Kaynak: Bültenler

Erenler, Güncel
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