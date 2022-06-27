Olay, dün İncelere Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban Ahmet Yıldız, küçükbaşların bulunduğu ağıla girdiği sırada, sürüdeki koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleriyle yere yığılan Yıldız'ı, yakınları baygın buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin Çardak Devlet Hastanesi 'ne götürdüğü Ahmet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Koç saldırısına uğrayan çoban kurtarılamadı - Son Dakika

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