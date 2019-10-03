Koç sistem'den bcg ile

KoçSistem'in yüzde 100 iştiraki olan ve Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren KoçDigital, şirketlere, global yetkinlikte Endüstri 4.0 danışmanlık hizmeti sunuyor.

KoçDigital'den yapılan açcıklamaya göre şirket, uluslararası standartlardaki bu danışmanlık hizmeti ile Türkiye ve yakın coğrafyasında faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşüm yol haritası uygulamalarına destek veriyor.

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, KoçDigital'in Endüstri 4.0 danışmanlık hizmetleri hakkında şunları söyledi:

"Endüstri 4.0 yolculuğunda müşterilerimize KoçDigital'in bu alandaki yetkin işgücü ile kapsamlı ve küresel standartlarda bir danışmanlık hizmeti sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

"KoçDigital, yeni danışmanlık hizmeti ile BCG'nin hemen her sektörü kapsayan dijital kullanım senaryoları veri tabanının yanı sıra dünyaca kabul görmüş Endüstri 4.0 bilgi birikimi ve metodolojilerini müşterileri için değer odaklı çözümlere dönüştürüyor.

"Akabinde, sayısı 250'nin üzerinde gerçek dijital kullanım senaryosuna ve çözüme dair kapsamlı veri tabanından faydalanılarak, bu çözümlerden hangilerinin müşterimizin gelişme alanlarında en önemli faydayı sağlayacağı saptanıyor.

"En uygun çözümler, sağlayacakları öngörülen değer ve uygulanabilirlikleri göz önüne alınarak önceliklendiriliyor ve müşterilerimizin en kolay şekilde bu çözümleri hayata geçirmesine liderlik ediliyor.

KoçDigital, gerçek Endüstri 4.0 uzmanlık ve danışmanlığı arayışında olan kurumlar için çok önemli bir olanak sunuyor."