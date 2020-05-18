Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mersin İl Müdürü Ali Koç, Türkiye'nin, 'Sosyal Güvenlik Reformu' ile dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve en büyük reformlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.



Koç, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, sosyal güvenliğin, gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal risklere karşı 'insan hakkı' ve esas itibariyle de 'devlet görevi' olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması suretiyle kişilerin güvence altına alınması olduğunu belirtti.



'Sosyal Güvenlik Reformu' ile dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve en büyük reformlarından birinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Koç, "Böylece, üç ayrı kurumla sunulan ve sigortalıların çalıştıkları statüler itibariyle ayrı emeklilik ve sağlık sistemlerine tabi olduğu, bazı kesimlerin sağlık sigortası kapsamında yer almadığı bir sosyal güvenlik sisteminden, tek çatı altında birleşen ve ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı bir sisteme geçilmiştir. İllerde hatta en uzak ilçelerde dahi yerinde hizmet verilen, uluslararası düzeyde örnek bir veri merkezine sahip, 140'dan fazla 'e-devlet' uygulaması kullanılarak, emeklilik talebinden prim yatırmaya birçok hizmete anında ve kolaylıkla ulaşılabilen bir yapıya dönüşmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.



"Ülkemiz, dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır"



Genel Sağlık Sigortasının, yürütülmesi en zor kamu hizmetlerinin başında geldiğine işaret eden Koç, şu ifadelerini kullandı; "Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını sürecinde sağlam temeller üzerine inşa edilen genel sağlık sigortası sistemimiz ve devletimizin yerinde uygulamaları sayesinde ülkemiz, dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmış ve Covid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilaç daha geri ödeme listesine alınarak, bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısının 8 bin 976'ya ulaşmasını sağlamıştır. Sosyal güvenlik reformu kapsamında hayata geçirilen Genel Sağlık Sigortası sayesinde ülke nüfusunun tamamı devlet güvencesi ile sağlık sigortası kapsamına alınmış ve sağlıktan faydalanma imkanına kavuşmuştur. 2020 yılı itibariyle vatandaşlarımız aylık 88.29 TL prim ödeyerek aile fertleri dahil olmak üzere bu sistemden faydalanabilmektedirler. Ayrıca, 18 yaş altındaki bütün çocuklarımızın da koşulsuz şartsız GSS kapsamında olduğunu da hatırlatmak isteriz." - MERSİN