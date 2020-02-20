Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları sürüyor.

Koç Holding ana sponsorluğunda, Koç Topluluğu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, 45 farklı üniversiteden 600 sporcu katılıyor.

Milli sporcuların da aralarında bulunduğu kayakçılar, organizasyonun ikinci gününde snowboard, büyük slalom, kayak büyük slalom, snowboard slalom, kayak slalom, senkronize kayak ile snowboard branşlarında yarıştı.

Sporcuların sisli ve soğuk havaya rağmen derece alabilmek için kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, 23 Şubat'ta sona erecek.

Organizasyonun teknik delegesi Okan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki oyunlarda farklı ve eğlenceli branşların yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelerden öğrencilerin organizasyona katıldığını ifade eden Gültekin, şunları kaydetti:

"Palandöken'de olmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Buradaki yarışma koşulları güzel ve öğrencilerin de burada yarışmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. Etkili olan sis yarışların kurallarına aykırı değil ve yarışlara devam ediliyor. Öğrencilerin yarışma ortamının doğru ve düzenli olmasından dolayı mutlu olduklarını her yıl geri dönüşlerden anlıyoruz. Festivale destek olanların gerçekleştirdiği etkinliklerle bütünleşen yarışmalar çok daha zevkli ve eğlenceli geçiyor. Öğrenciler, yarışıp otellerine gitmek yerine, eğlenceli etkinliklere katılmaktan dolayı mutlu oluyor."