Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları sona erdi - Son Dakika Spor

Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları sona erdi

21 dakika önce

Erzurum'da düzenlenen Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları, son gün yarışları ile tamamlandı.

Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları sona erdi, System.String[]

Erzurum'da düzenlenen Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları, son gün yarışları ile tamamlandı.

Koç Holding ana sponsorluğunda, Koç Topluluğu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Palandöken Kayak Merkezi'nde 19-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona, 45 farklı üniversiteden 600 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde sporcular, snowboard kadınlar, snowboard erkekler ve slalom kategorilerinde mücadele etti.

Sisli ve soğuk havaya rağmen çekişmelerin yaşandığı organizasyonda, dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi.

Kayak Merkezi, Koç Holding, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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