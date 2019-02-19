Son Dakika Haberleri: Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'na Doğru

Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'na Doğru

1 saat önce

Koç Holding ana sponsorluğunda ve Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile Türkiye Üniversite Spor Oyunları Federasyonu tarafından Erzurum'da Koç Spor Fest Üniversite Oyunları düzenlenecek.

Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'na Doğru, System.String[]
Koç Holding ana sponsorluğunda ve Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile Türkiye Üniversite Spor Oyunları Federasyonu tarafından Erzurum'da Koç Spor Fest Üniversite Oyunları düzenlenecek.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonuna öğrenci, sporcu ve teknik kadrodan oluşan yaklaşık bin kişi katılacak.

Kayak ve snowboard kategorilerinde düzenlenecek yarışlar, 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, yaptığı yazılı açıklamada, kayak ve snowboard kategorilerinde düzenlenecek yarışlarda Türkiye şampiyonlarının belirleneceğini belirtti.

Koç Spor Fest aracılığıyla üniversiteli gençlerle bu heyecanı paylaşmanın kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu aktaran Tuncel, etkinlikleri izlemek üzere herkesi organizasyona davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Erzurum, Koç Holding, Türkiye, Spor
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