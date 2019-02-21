Koç'tan Alex'e Müthiş Teklif!
1 saat önce
Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izleyen ve 7 yıl aranın ardından Fenerbahçe TV'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Alex de Souza'ya Sarı-Lacivertli yönetimin çok önemli bir görev için teklif yaptığı bildirildi.
Geçtiğimiz hafta İstanbul
'a gelerek Fenerbahçe- Atiker Konyaspor
maçını izleyen ve 7 yıl aranın ardından Fenerbahçe TV
'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Alex de Souza'ya Sarı-Lacivertli yönetimin çok önemli bir görev için teklif yaptığı bildirildi. Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği öğrenildi.
Tekliften çok mutlu olan ve duygulanan efsane yıldızın ailesiyle görüşmesinin ardından cevap vereceği öğrenildi. Alex'in yeniden F.Bahçe
ailesine katılmasını Başkan Koç'un da çok istediği öğrenildi..
Alex'e yapılan futbol direktörülğü görevinde efsane yıldız, takımla yönetim arasında köprü görevi göreceği gibi transfer edilecek futbolcuların tespiti ve yeterliliği gibi konularda söz sahibi olacak.
Alex transfer görüşmelerinde ise yer almayacak. Bu görev Comolli'nin olacak. Başkan Koç ve yönetim Alex'in geri gelmesinin camia üzerinde pozitif etki oluşturacağını hesap ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:45
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