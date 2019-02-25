Koç'tan Miami'de 25 milyon dolarlık yatırım
41 dakika önce
Koç Holding'in Şeref Başkanı Rahmi Koç'un deniz tutkusu herkes tarafından bilinir. Nazenin IV adlı teknesiyle 2 yılda 28 bin deniz mili yol kat ederek dünyayı dolaşan Rahmi Koç'un bu tutkusu yat üretiminde de kendisi gösteriyor.
Koç Holding
'in Şeref Başkanı Rahmi Koç
'un deniz tutkusu herkes tarafından bilinir. Nazenin IV adlı teknesiyle 2 yılda 28 bin deniz mili yol kat ederek dünyayı dolaşan Rahmi Koç'un bu tutkusu yat üretiminde de kendisi gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:50
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