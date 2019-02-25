Son Dakika Haberleri: Koç'tan Miami'de 25 milyon dolarlık yatırım

Koç'tan Miami'de 25 milyon dolarlık yatırım

41 dakika önce

Koç Holding'in Şeref Başkanı Rahmi Koç'un deniz tutkusu herkes tarafından bilinir. Nazenin IV adlı teknesiyle 2 yılda 28 bin deniz mili yol kat ederek dünyayı dolaşan Rahmi Koç'un bu tutkusu yat üretiminde de kendisi gösteriyor.

Koç'tan Miami'de 25 milyon dolarlık yatırım, System.String[]
Koç Holding'in Şeref Başkanı Rahmi Koç'un deniz tutkusu herkes tarafından bilinir. Nazenin IV adlı teknesiyle 2 yılda 28 bin deniz mili yol kat ederek dünyayı dolaşan Rahmi Koç'un bu tutkusu yat üretiminde de kendisi gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:50 

Koç Holding, Rahmi Koç, Ekonomi
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