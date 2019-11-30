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Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi

6 saat önce

Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi

Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi, System.String[]

UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.


Koç Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi'deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu'nun yüzde 50-yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler'in tüm hisseleri Koç Topluluğu'na geçecek.

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Yapı Kredi Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:13 
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