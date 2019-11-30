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Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi
6 saat önce
Koç - Unicredit iş ortaklığı sona erdi
UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.
Koç Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi'deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu'nun yüzde 50-yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler'in tüm hisseleri Koç Topluluğu'na geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:13
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