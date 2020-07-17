Koç Üniversitesi AB Komisyonu'ndan fon almaya hak kazandı - Son Dakika

Koç Üniversitesi AB Komisyonu'ndan fon almaya hak kazandı

Koç Üniversitesi'nin Avrupa'nın 7 üniversitesiyle bir araya gelerek yer aldığı UNIC adlı konsorsiyum, "Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi" projesi ile AB Komisyonu'ndan fon aldı.

Koç Üniversitesi'nin Avrupa'nın 7 üniversitesiyle bir araya gelerek yer aldığı UNIC adlı konsorsiyum, "Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi" projesi ile AB Komisyonu'ndan fon aldı.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AB Komisyonu'nun Avrupa Üniversiteleri programından alınan fona, Avrupa'nın belli başlı 7 üniversitesiyle birlikte UNIC adlı konsorsiyumuyla "Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi" projesi ile başvuru yapıldı.

Koç Üniversitesi, Avrupa Komisyonu'nun 5 milyon avroluk başlangıç ödeneğiyle fonlanan projede, konsorsiyumda yer alan 7 üniversiteyle birlikte, üniversiteler arasında ağlar kurulması, öğrenci, akademisyen ve çalışan seviyesinde hareketliliğin artırılması, üniversitelerin içinde bulundukları şehirlere katkıda bulunması amacıyla çalışmalar yürütecek.

UNIC konsorsiyumuyla 8 proje ortağı üniversiteler ve içinde bulundukları şehirler arasında "sosyal ve toplumsal etki için hareketlilik" ilkesi çerçevesinde iş birlikleri kurulması sağlanıyor. UNIC sadece kendi üniversitelerinde ve kentlerinde değil, Avrupa düzeyinde toplumsal etki yaratacak bilgi ve becerilere sahip yeni nesil öğrencileri teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Ayrıca belediyelerle de bir araya gelinerek sanayileşme sonrası kent sakinlerinin hayatlarına nasıl katkıda bulunulabileceğine dair de çalışmalar yürütülecek. Proje, Koç Üniversitesi bünyesinde Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MiReKoc) öncülüğünde yapılacak.

3 yıl sürecek programın ana temaları, sanayileşme sonrası kent sakinlerinin refahına katkıda bulunulması, üniversite yaşamı da dahil olmak üzere şehirler bağlamında sosyal kapsayıcılığın teşvik edilmesi, toplumsal etki sağlamak için eğitim ve araştırma olanakları yaratmak olarak şekilleniyor. Bu bağlamda proje, kentlerin iyi yönetişimi için, üniversitelerle belediyeleri bir araya getirmeyi planlıyor.

Koç Üniversitesi, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:45 Kaynak: AA

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