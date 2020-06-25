Koç Üniversitesi'ne 900 bin avroluk fon desteği - Son Dakika

Koç Üniversitesi'ne 900 bin avroluk fon desteği

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Yörük, "Geleceği İnşa Etmek: Türkiye'de Hesaplamalı ve Niceliksel Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme" projesi için Avrupa Komisyonu'ndan 900 bin avroluk "Twinning Action" fonu almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Yörük, "Geleceği İnşa Etmek: Türkiye'de Hesaplamalı ve Niceliksel Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme" projesi için Avrupa Komisyonu'ndan 900 bin avroluk "Twinning Action" fonu almaya hak kazandı.

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Koç Üniversitesi açıklamasına göre, Avrupa Komisyonu, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Erdem Yörük'ün "Geleceği İnşa Etmek: Türkiye'de Hesaplamalı ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme" önerisi için Koç Üniversitesi'ne Twinning Action fonu sağladı.

Koç Üniversitesi, bu yıl ilk kez Türkiye'ye de verilen bu fonu alan ilk üniversitelerden biri oldu.

Twinning Action fonu, Avrupa Komisyonu üyesi gelişmekte olan bir ülkeden bir kurumun, önerilen alanlarda insan kapasitesini geliştirmek amacıyla Avrupa'nın önde gelen iki kurumuyla eşleştirilmesi ilkesine dayanıyor.

Bu yeni hibe çerçevesinde, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Almanya'dan GESIS (Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve İtalya'dan ISI Vakfı ile eşleşecek.

Koç Üniversitesi, bu fonu hesaplamalı ve niceliksel sosyal bilimler (computational and quantitative social sciences) alanında çalışmalar yapmak üzere kazandı.

Hesaplamalı sosyal bilimler; sosyal bilimler alanında yapay zeka ve büyük veri yöntemlerini kullanmaya, niceliksel sosyal bilimler ise istatistiksel yöntemleri kullanmaya dayalı alanlar olarak öne çıkıyor.

Günümüzde sosyal bilimlerin geleceği hesaplamalı ve niceliksel yöntemler üzerine inşa edilirken, Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar kısıtlı olarak gerçekleşiyor.

Twinning Action fonu ile Koç Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer akademik kuruluşlar, GESIS ve ISI ile iş birliği çerçevesinde, hesaplamalı ve niceliksel sosyal bilimler alanlarında, öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacıları, doktora öğrencileri, yüksek lisans ve lisans öğrencilerini yetiştirebilmiş olacak.

Fon kapsamında 3 yıl boyunca Koç Üniversitesi, GESIS ve ISI Vakfı'nda çok sayıda yaz okulu, kış okulu, çalıştay, dersler, eğitim programları ve konferanslar düzenlenecek, değişim programları kapsamında Koç Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer akademik kuruluşların mensupları, GESIS ve ISI Vakfı'ndaki bu imkanlardan faydalanabilecek.

Bu hibe kapsamında, Koç Üniversitesi'nde Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programı oluşturma planları da hayata geçirilebilecek.

Fon, Türkiye'de sosyal bilimler alanında yapay zeka ve büyük veri yöntemlerini kullanmak için önemli bir kapasite oluşturacak.

Doç. Dr. Erdem Yörük, 2017 yılında yine Avrupa Komisyonu tarafından verilen 1,5 milyon avroluk ERC fonu kapsamında, yapay zeka yöntemlerini kullanarak küresel toplumsal hareketler veri tabanı oluşturma konusunda çalışıyor.

Twinning Action fonu ile benzer yöntemlerin tarih, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi alanlarındaki birçok başka sosyal bilimler çalışmasına kapı aralayacağı düşünülüyor.

Lisans seviyesinden itibaren bu yöntemleri öğrenen öğrenciler de sosyal bilimlerin geleceğinin inşasına katkıda bulunabilecek.

Koç Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Üniversitesi'ne 900 bin avroluk fon desteği - Son Dakika Ekonomi

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