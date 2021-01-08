Koç Üniversitesi'nin "Yapay Kalp Pompası Projesi"ne Avrupa'dan destek - Son Dakika

Koç Üniversitesi'nin "Yapay Kalp Pompası Projesi"ne Avrupa'dan destek

08.01.2021 15:59
Koç Üniversitesi'nin

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Pekkan, "Çocuklar için Yapay Kalp Pompası Üretimi Projesi'yle Avrupa Araştırma Konseyi'nden (ERC) "ERC Proof of Concept (PoC)" desteği almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Pekkan, "Çocuklar için Yapay Kalp Pompası Üretimi Projesi'yle Avrupa Araştırma Konseyi'nden (ERC) "ERC Proof of Concept (PoC)" desteği almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, Avrupa'daki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı projeleri destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi, Pekkan'ın, "Çocuklar için Yapay Kalp Pompası Üretimi Projesi'nde kullanılmak üzere 150 bin avro fon sağladı.

Projeyle, halen fiyatı 80-120 bin dolar arasında olan kalp pompasının çok daha düşük bir fiyatla üretilerek tedavinin yaygınlaştırılmasının sağlanması hedefleniyor.

ERC'den alınan fonun süresinin 18 ay olduğunu kaydeden Pekkan, söz konusu kaynakla öncelikli olarak çocuk Fontan hastalarının sağ kalp yetmezliğinde kullanılacak yapay bir kalp pompası üretecek.

Koç Üniversitesi öncülüğünde yürütülen projede, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ortak çalışılacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, en özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan ERC fonu 2012'den bugüne kadar Türkiye'den 31 prestijli projeye verildi.

Bu fonların 17'si Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından alındı. Şu anda ERC fon desteği alan projelerden 12'si Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülüyor.

Türkiye'den şimdiye kadar toplam beş kez PoC desteği verilen iki proje de Koç Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından yürütülüyor. Bu beş PoC desteğinin ikisini Prof. Dr. Kerem Pekkan aldı.

Prof. Dr. Kerem Pekkan, projeye ilişkin, "Projede elektrik ve kontrol gereksinimi olmayan sadece bir tribünü olacak kalp pompasının keşfi söz konusu. Bu kalp pompasının en önemli farkı motorunun olmaması. Dolayısıyla vücut içine girip çıkan kabloları, bağlantıları da bulunmuyor. Şu an klinikte kullanılan yapay kalpler hasta başına 80-120 bin dolara varan yüksek fiyatlarla tedarik edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, vücuda giren ve çıkan kabloların hastanın hareketini kısıtladığını aktaran Pekkan, projede, yeni bir kan tribünü kullanarak bu problemleri çok ekonomik olarak çözmeyi amaçladıklarını belirtti.

Pompanın hayvan deneylerini tamamladıktan sonra hasta yatağına ulaşabilmesini sağlayacak ek finansal desteğe ihtiyaç duyacaklarını ifade ederen Pekkan, "Bu ürüne gerçekten ihtiyacı olan hastalarımızın hayatına önemli bir sosyal etki yapmak isteyen herkesin, tüm kurumların desteğini bekliyoruz." çağrısında bulundu.

"Hastaya özel olarak üretme şansımız var"

Yapay kalp pompaları geliştirme çalışmalarının tüm dünyada devam ettiğini aktaran Pekkan, "Koç Üniversitesi'nde Prof. Dr. İsmail Lazoğlu ve Prof. Dr. Özlem Yalçın bu alanda önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben özellikle çocuk kalp hastaları ile ilgili çalışıyorum. Çocuklar için yapay kalp pompası üretiminin diğer buluşçusu ise Acıbadem Üniversitesi Kalp Cerrahi Prof. Dr. Rıza Türköz." bilgilerini verdi.

Çocuklara yönelik kalp cihazlarının gelişmesinin dünyada büyük zorluklarla karşılaştığını ifade eden Pekkan, "Şu an sadece hastalarda kullanılabilen Berlin Heart isimli ürün var, bunların fiyatları çok yüksek. Bizim projemizde ise motor olmadığı için yapay pompayı oldukça uygun fiyata ve hastaya özel olarak üretme şansımız var. Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezimizin (KUTTAM) yeni kurulan ileri üretim alt yapısı bu proje için çok önemli bir kaynak. ERC-PoC programı sadece ERC projesi olan araştırmacıların ürünlerine yönelik ön ticarileştirme programı ve bütçesi hedeflenen tıbbi cihaza göre çok sınırlı." diye devam etti.

Koç Üniversitesi, araştırma, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koç Üniversitesi'nin 'Yapay Kalp Pompası Projesi'ne Avrupa'dan destek - Son Dakika


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