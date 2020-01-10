Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ürey'e ERC'den üçüncü destek

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Ürey'in mevcut teknolojilerin çözemediği bazı optik problemleri çözme hedefi taşıyan projesi Avrupa Araştırma Konseyi'nden (ERC) üçüncü kez destek almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ürey ERC'den yalnızca ileri düzey araştırmacıların desteklendiği projelere verilen "Proof of Concept" (PoC) desteğini bu yıl başvuruda bulunan 498 proje arasından sıyrılarak almayı başardı.

Avrupa'daki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı projelerini destekleyen ERC, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Ürey'in mevcut teknolojilerin çözemediği bazı optik problemleri çözme hedefi taşıyan projesini üçüncü kez destekleme kararı aldı.

Hakan Ürey, 2013'te "Artırılmış Gerçeklik ve 3 Boyutlu Uygulamalar İçin Yeni Görüntüleme ve İzleme Teknolojileri" adlı projesiyle 2,5 milyon avro destek almıştı. Bu kapsamda geliştirdiği projeye daha sonra iki kez de 150'şer bin avroluk PoC desteği alan Ürey, bu desteği tekrar almaya hak kazandı.

Aldığı desteklerin toplamı 3 milyon avroya ulaşan Ürey, daha önce ERC Advanced fonu almış projelerin başvurduğu ve başarı oranının yüzde 25 gibi sınırlı olduğu bu rekabet seviyesi yüksek ortamda, 498 projeden desteklenmeye uygun bulunanlar arasına girerek çok ciddi bir başarıya da imza atmış oldu.

Üç boyutlu görüntüleme ve izlemenin kişiye özel hale getirilmesinin hedeflendiği proje, aradan geçen altı yıl içinde çok ileri ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağladı.

"Ameliyat sonrası görüşü gösteren bir simülatör yapıyoruz"

Projenin ilk iki ayağında yaklaşık 15 adet patente imza atıldı. Biri ABD'de olmak üzere kurulan iki ticari şirkette 10'u ABD'de, 15'i Türkiye'de olmak üzere 25 kişiye istihdam sağlandı ve önemli bilimsel yayınlarda birçok makale yayımlandı. Birçoğu Koç Üniversitesi laboratuvarlarında olmak üzere çok sayıda kalifiye mühendis yetiştirildi. Elde edilen bu somut çıktılar, projenin destek kazanmasında en önemli kriterler olarak öne çıkıyor.



Üçüncü kez PoC desteği alan bu etapta ise, giyilebilir holografik teknolojilerin medikal uygulaması üzerine araştırmalarını sürdürecek olan Ürey, şunları kaydetti:

"Katarakt ameliyatı kaçınılmaz olan ya da kontakt lensle düzeltilemeyen ve ameliyata ihtiyaç duyulan bazı kornea problemlerinde hastanın ameliyat sonrası görüşünün nasıl olacağı önceden bilinemiyor. Geliştirdiğimiz holografik ekran teknolojisi sayesinde hastanın ameliyat sonrasında nasıl göreceğini gösteren bir simülatör yapıyoruz.

Bunun için öncelikle holografik ekranlar yardımıyla hastanın göz bebeğindeki belki milimetrik boyutta sağlam alana göz kusurlarını da düzeltip, bir ışık huzmesi gönderiyoruz. Bu sayede hasta nasıl sağlıklı bir görüşe sahip olacağına ilişkin bir tecrübe yaşamış oluyor. Bunu holografik ekran teknolojisi dışında henüz başarabilen bir teknoloji yok."



Ürey, proje kapsamında bir prototip geliştirildiğine dikkati çekerek, bir hastada bu prototipin denendiğini de aktardı.

Bundan sonraki 18 ay boyunca Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Afsun Şahin ile çalışılacağını belirten Ürey, "Göz takip sistemi, yazılım sistemi gibi projenin teknolojik kısımları geliştirildikten sonra, 6 ay kadar da klinik çalışmalara ayrılacak. Daha sonra belli sayıda hasta ile bu teknolojinin denemelerine geçilecek. Sonunda da göz hastalıkları kliniklerinde kullanılmak üzere ticari bir ürün elde edilecek." bilgisini paylaştı.

ERC fon desteği hakkında

En özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan ERC fonu 2012'den bugüne kadar Türkiye'den 24 prestijli projeye verildi. Bu fonların 14'ü Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından alındı.

Şu anda ERC fon desteği alan projelerden 10'u Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülüyor. Türkiye'den şimdiye kadar toplam dört kez PoC desteği verilen iki proje de Koç Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından yürütülüyor. Bu dört PoC desteğinin üçünü Prof. Dr. Hakan Ürey aldı.