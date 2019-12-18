Koç Üniversitesi Rektörü kızının dolandırılması davasında ifade verdi - Son Dakika

Koç Üniversitesinde görev yapan ve rektörün kızı Ayşe İnan'ı şantaj yoluyla 1 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanık Ramazan Kalaycı'nın yargılamasına devam edildi. Duruşmada tanıklık yapan rektör Umran İnan, "Ben iyi bir babayım. Kızım benden nakit para isteyince ihtiyacı olduğunu düşünerek bankadan çektiğim parayı verdim" dedi.

Koç Üniversitesinde görev yapan Ramazan Kalaycı'nın üniversite rektörü Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'ı şantajla 1 milyon 150 bin lira dolandırmasına ilişkin 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Ramazan Kalaycı, müşteki Ayşe İnan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan izleyici olarak yer aldı.

"DURUMU BABAMA ANLATTIM"

Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu ve ABD'de yetiştiği için Türkçesinin iyi olmadığı gerekçesiyle savunmasını yazılı olarak sunduğunu ifade eden müşteki Ayşe İnan, "Ben iddia ettiğim paraların tamamını Koç Üniversitesinde sanık Ramazan Kalaycı'nın odasındayken kendisine verdim. Para verdiğimde kimse yoktu. Sanığa para verdiğimi ispatlayacak bir delilim yoktur. Paralar çok olduğu için torbayla getirdim ancak kamera görüntülerinde torbayla geçişimin olduğunu sanmıyorum. Ben 1 milyon 150 bin lira parayı 3 defada ödedim. Başta eski eşimin de sanıkla irtibatlı olduğunu düşünmüştüm. Ancak eşimin sanığa ödediğim paralardan haberinin olmadığını öğrendim. 2018 yılı sonunda da durumu babama anlattım" diye konuştu.

"YANLIŞ İŞLER YAPTIĞINI FARK ETTİM"

Duruşmada olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan, "Sanık Koç Üniversitesinde dış ilişkiler müdürüydü. 2019 yılı Şubat ayında sözleşmesi fes edildi. Önce kızım olan müştekinin eski eşine iş bulmak konusunda yardımcı oldu. Bilahare müşteki olan kızımın boşanma davası sürecinde de yol göstermek şeklinde yardımcı oldu. 2018 yılının sonlarına doğru sanığın bir takım yanlış işler yaptığını fark ettim. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını tanıdığını söylüyordu. Birlikte bakanı ziyarete gittik. Bakanın sanığı tanımadığını fark ettim. Ayrıca MİT Bölge Müdürüne de kendisini üniversitenin genel sekreteri olarak tanıtmış. Oluşan bu güvensizliği evde anlattım. Kızım da bu konudan muzdarip olduğunu söyledi ve benden aldığı paraları kendisine yaptığı şantajla sanığa verdiğini anlattı. Sanık kızıma, polis ve MİT'te tanıdıklarının olduğunu ve uyuşturucudan kaydı varsa sildirebileceğini söylemiş. Kızım boşanma aşamasında olduğu ve çocuğunun velayetinin elinden alınacağı endişesiyle bu paraları sanığa vermiş. Bana bunları anlatınca şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının kızının bu kadar yüksek miktarda parayı neden istediğini merak edip etmediğini sorduğu rektör İnan, "Ben iyi bir babayım. Kızım benden nakit para isteyince ihtiyacı olduğunu düşünerek bankadan çektiğim parayı verdim. Ancak kızımın şantaja uğradığını sonradan öğrendim. Bu nedenle de hiçbir zaman neden istiyorsun diye sormadım" dedi.

MAHKEME HEYETİ, EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN DURUŞMAYI ERTELEDİ.

Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan ve kızı Ayşe İnan, basın mensuplarının görüntü almaması için duruşma salonunun arka kapısından çıktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Koç Üniversitesinde çalıştığı dönemde 2014 yılı Nisan ayında okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Kani İrfan Kuzu ile evlenen rektör kızı Ayşe İnan ile eşi arasında bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşandığı ve İnan'ın psikolojisinin bozulduğu aktarılıyor. İddianamede, İnan'ın Beyoğlu'na gittiği orada ise yanına yaklaşan kişinin kendisine sıkıntılarını gidermesi için madde verdiği ve İnan'ın bu maddeyi içmesi dolayısıyla eşi Kani İrfan Kuzu'nun çocuklarını elinden almakla tehdit ettiği anlatılıyor.

İddianamede, Ayşe İnan'ın 2017 yılında güvendiğini söylediği Koç Üniversitesi çalışanı Ramazan Kalaycı'nın evine giderek eşiyle arasında geçenleri anlattığı ve Kalaycı'nın olaydan 10-15 gün sonra İnan'ı arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söylediği ve görüştüklerinde, "Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, uyuşturucudan kayıtların var, narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş. Benim üst düzey devlet içerisinde emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim" diyerek kayıtların silinmediği takdirde çocuğunu göremeyeceğini söylediği belirtiliyor.

Ayşe İnan'ın, korktuğu için Kalaycı'nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ettiği aktarılan iddianamede Ramazan Kalaycı'ya ilk olarak 2017 yılının Ekim ayında, Koç Üniversitesinde bir çanta içerisinde 350 bin lira ödeme yaptığı, ikinci ödemenin yine aynı yerde 350 bin lira olarak son ödemenin ise 2018 yılının Eylül ayında 450 bin lira olarak yapıldığı anlatılıyor. Kalaycı'nın aldığı paranın ardından işi hallettiğini, verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söylediği ve İnan'a banka dekontlarını verdiği yer alıyor. Banka dekontlarının sahte olduğunu anlayan İnan'ın, olay ile ilgili şikayette bulunduğu anlatılan iddianamede şüpheli Kalaycı'nın elde edilen tüm deliller doğrultusunda 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 5 yıldan 9 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)