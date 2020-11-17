Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı - Son Dakika

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı

17.11.2020 14:31
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı, System.String[]

İslam dünyasının en prestijli bilim ödüllerinden biri olan "Mustafa Ödülü"ne layık görülen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü, Tahran'da bulunan ve bilim insanları bahçesi olarak bilinen Pardis Teknoloji Parkı'nda düzenlenen çevrim içi törenle açıldı.

İslam dünyasının en prestijli bilim ödüllerinden biri olan "Mustafa Ödülü"ne layık görülen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü, Tahran'da bulunan ve bilim insanları bahçesi olarak bilinen Pardis Teknoloji Parkı'nda düzenlenen çevrim içi törenle açıldı.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, 2019 yılında, İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) adını taşıyan "Mustafa Ödülü"ne layık görülmüştü.

Prof. Dr. Umran İnan'a bu ödül, İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle takdim edilmişti. Mustafa Ödülü çerçevesinde ödül alan bilim insanlarının büstleri yapılarak Tahran'daki Pardis Teknoloji Parkı'nda sergileniyor. İran'daki "Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı" tarafından 2019 yılında üçüncüsü düzenlenen Mustafa Ödülü'nü almaya layık görülen Prof. Dr. Umran İnan'ın, İranlı heykeltıraş Musa Abdi tarafından yapılan büstü de Pardis Teknoloji Parkı'nda yerini adı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, "Mustafa Ödülü"nün bilimin evrenselleşmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bu dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını destekleyen bu önemli ödüle layık görülmekten ve Tahran'da bulunan Bilim İnsanları Parkı'nda adıma büst yapılmasından büyük gurur duydum. Bu büst benim için ayrıca yüzyıllardır bu bölgenin koruyucusu ve vasisi olan İran ve Türk halkları arasındaki derin kardeşliği simgeliyor. Özellikle 2020'nin başından beri hayatımızı kıskacı altına alan bir salgınla mücadele ettiğimiz bir dönemde, bilimsel araştırmalar bu salgından çıkış yolu ve ilerlemenin itici gücüdür. Koç Üniversitesi'ndeki doktora öğrencilerinin çok önemli bir kısmını oluşturan İranlı öğrencilerimiz ve İran'daki üniversite ortaklarımızla birlikte, insanlığın yaşamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bilimde mükemmelliği yakalamak için çalışmaya devam ediyoruz."

Umran İnan, 200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin toplam 800 saat çalışarak yaptığı değerlendirme sonucu ödülün sahibi olmuştu. Prof. Dr. İnan, "İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımlarıyla üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusunda yaptığı çalışmalara istinaden ödüle layık görülmüştü.

Mustafa Ödülleri kapsamında, 2019 yılında ödüle layık görülen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin (Mainz Üniversitesi, Almanya), Prof. Ali Khademhosseini (Kalifoniya Üniversitesi, Los Angeles ABD), Prof. Hossein Baharvand (Royan Enstitüsü, İran) ve Dr. Mohammad Abdolahad'ın ( Tahran Üniversitesi, İran) büstleri de törenle açıldı.

Koç Üniversitesi, Tahran, İslam, İran, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı - Son Dakika Ekonomi


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