Koç Üniversitesi ve TÜSİAD Türkiye ekonomisini değerlendirecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koç Üniversitesi ve TÜSİAD Türkiye ekonomisini değerlendirecek - Son Dakika Ekonomi

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD Türkiye ekonomisini değerlendirecek

6 saat önce

Koç Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenecek konferansta 2020 yılında Türkiye ekonomisi değerlendirilecek.

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD Türkiye ekonomisini değerlendirecek, System.String[]

Koç Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenecek konferansta 2020 yılında Türkiye ekonomisi değerlendirilecek.

Etkinliğin açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran tarafından yapılacak. Açılış konuşmasının ardından konferans, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin değerlendirileceği bir panel ile devam edecek.

Hakan Güldağ'ın yönetiminde gerçekleşecek panele Uğur Gürses, Zümrüt İmamoğlu, Seyfettin Gürsel, Selva Demiralp, Cevdet Akçay konuşmacı olarak katılacak.


Koç Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:00 Kaynak: DHA
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