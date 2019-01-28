Son Dakika Haberleri: Koç Üniversitesi Yayınları'ndan "Süper Zekâ" Kitabı

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan "Süper Zekâ" Kitabı

57 dakika önce

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından "Bilim ve Teknoloji" kategorilerinde yayımlanan "Süper Zeka: Yapay Zeka Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler" kitapseverlerle buluştu.

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından "Bilim ve Teknoloji" kategorilerinde yayımlanan "Süper Zeka: Yapay Zeka Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler" kitapseverlerle buluştu.

KÜY'den yapılan açıklamada, Nick Bostrom'un kaleme aldığı kitabın, Ferit Burak Aydar tarafından Türkçeye kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer hayvanların güçlü kasları ve pençeleri var, bizimse daha akıllı beyinlerimiz. Genel zeka bakımından sahip olduğumuz mütevazı üstünlük sayesinde dil, teknoloji ve karmaşık bir toplumsal örgütlenme geliştirmeyi başardık. Bu üstünlük, her kuşağın öncekilerin başarılarına yenilerini eklemesiyle zaman içinde daha da ilerledi. Bir gün insan beynini aşan makine beyinler yaratmayı başarırsak, o zaman bu yeni süper zeka çok güçlü hale gelebilir.

Nasıl ki şu an gorillerin kaderi biz insanlara bağımlıysa, bizim türümüzün kaderi de makine süper zekasının eylemlerine bağlı olabilir. Ancak bizim de bir üstünlüğümüz var: yapay zekayı insanlar yaratacak. İnsani değerleri koruyacak bir tür süper zeka yaratabiliriz. Bunu yapmak için kesinlikle güçlü bir nedenimiz olacaktır."

Bostrom'un, süper zeka olasılığının sunduğu zorluğu ve buna en iyi şekilde nasıl yanıt verilebileceğini anlamaya çalıştığı belirtilen açıklamada, kitapta, insanlığın geçmişten bu yana karşılaştığı en büyük zorluğun bu olduğunun aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, zekanın doğasını detaylıca inceleyen bu kitabın, doğal ve yapay zekanın içeriğini ve sınırlarını kapsamlı bir şekilde sunduğu ifade edilerek, geleceğin belki doğal belki de yapay zekanın elinde olacağı ama zekanın evrendeki varlığını sürdürmesinin kesin olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Koç Üniversitesi, Güncel
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