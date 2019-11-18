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Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yeni kitap

6 saat önce

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), "Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm" isimli kitabı politik ekonomi kategorisinde yayımladı.

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yeni kitap, System.String[]

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), "Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm" isimli kitabı politik ekonomi kategorisinde yayımladı.

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Warwick Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Bölümü Profesörü Ben Clift tarafından kaleme alınan kitabı, Esin Soğancılar Türkçeye çevirdi.

Karşılaştırmalı siyasal ekonomiyi siyasal ekonomi alanındaki kilit kavramlardan ve kuramsal tartışmalardan oluşan bir çerçeveye yerleştiren kitap, karşılaştırmalı yaklaşımın odağının ve evriminin ayrıntılı bir haritasını çıkarıyor. Ben Clift, karşılaştırmalı siyasal ekonomiyi sistematik bir şekilde uluslararası siyasal ekonomi alanına bağlayarak, birbirine yakın bu iki alan arasında daha sıkı bir etkileşimi savunurken, küresel finansal kriz ve ardından gelen siyasi müdahalelerin peşinden cereyan eden tartışmaları tekrar canlandırarak, karşılaştırmalı siyasal ekonomi alanına bütüncül bir bakış sunuyor.

Ben Clift'in, zengin kuramsal değerlendirmeler, derinlemesine gözlem ve analizlerle, karşılaştırmalı siyasal ekonomi alanının güncel önemini koruduğunu ortaya koyan çalışması, 21. yüzyılın ileri kapitalizmini ve küresel finansal krizden sonraki evrimini anlamak için okuyucuya analitik çerçeve sunuyor.

Koç Üniversitesi, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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