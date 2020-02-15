Koç Üniversitesinin Anadolu bursiyerleri 606'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koç Üniversitesinin Anadolu bursiyerleri 606'ya ulaştı - Son Dakika

Koç Üniversitesinin Anadolu bursiyerleri 606'ya ulaştı

15 dakika önce

Koç Üniversitesinin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011'de başlattığı "Anadolu Bursiyerleri Programı"ndan yararlanan öğrencilerin sayısı 606'ya ulaştı.

Koç Üniversitesinin Anadolu bursiyerleri 606'ya ulaştı, System.String[]

Koç Üniversitesinin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011'de başlattığı "Anadolu Bursiyerleri Programı"ndan yararlanan öğrencilerin sayısı 606'ya ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Anadolu Bursiyerleri Programı"ndan yararlanan öğrenciler ile bağışçıları, Rektör Prof. Dr. Umran İnan'ın ev sahipliğinde, Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen "Anadolu Bursiyerleri Teşekkür Gecesi"nde bir araya geldi.

Yaklaşık 800 davetlinin katıldığı etkinliği Anadolu bursiyeri Tuğrul Berk Çınar sunarken, yine bursiyerlerden Doğukan Kılıç, Gafur Tavlar, Selin Kolsuz, Şeymanur Hanım Taştan ve Lokman Kaya seslendirdikleri çeşitli yörelere ait türkülerle etkinliğe renk kattı.

Etkinlik, Anadolu bursiyerleri öğrencilerinin hikayelerinin yer aldığı film gösterimiyle başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, programın eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma misyonunu taşıdığını ve projenin iş dünyasının farklı sektörlerini Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen gençlerle ortak bir paydada buluşturduğunu belirtti.

Programın iş dünyasının farklı sektörlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençlerle ortak bir paydada buluşturduğunu ifade eden İnan, bu vizyonun gençlerin ülkeye ve dünyaya faydalı bireyler olarak yetişmesine olağanüstü katkı sağladığını vurguladı.


2011 yılında 7 bağışçı kurumun, 14 öğrenciye verdiği destekle başlayan proje, aradan geçen 9 yılda adeta bir eğitim seferberliğine dönüştü. 1000'in üzerinde Koç Üniversitesi mezununun da büyük destek verdiği programa bu yıl Koç Üniversitesi mezunlarının bursiyeri olarak 2 yeni öğrenci katıldı. Bugün bağışçı kurumların sayısı 250'yi aşarken, Anadolu bursiyerlerinin sayısı 606 kişiye ulaştı.

Koç Üniversitesi, Lokman Kaya, Rektör, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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