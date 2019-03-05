Koç Ve Karakafa Bayanlar A Milli Takımında
1 saat önce
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayanlar A Milli Takımının baş ve yardımcı antrenörleri Gaziantep'ten gitti.
Bayanlar A Milli Takım Baş Antrenörlüğüne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerinden Mustafa Koç getirilirken, yardımcı Antrenörlüğe ise Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa getirildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Bayanlar A Milli Takım antrenörlerini Gaziantep'ten seçti.Tekerlekli Sandalye Basketbol Bayanlar A Milli Takım baş antrenörü Mustafa Koç, "Federasyonun antrenör tercihini Gaziantep'ten yana kullanması bizleri mutlu etti. Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa ile birlikte çalışacak olmaktan mutluyum. Bayanlar A Milli Takımı'nın uluslar arası düzeyde başarılı olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Bayanlar A Milli Takım yardımcı antrenörlüğüne getirilen Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa, yaptığı açıklamada ise, "Mustafa Koç hocamla aynı memlekette görev yapıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve çok iyi bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Uyumlu bir şekilde çalışıp, bilgi ve birikimimizi Bayanlar A Milli takımın başarısı için sarf edeceğiz. Bizleri bu göreve layık görenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:14 Kaynak: Bültenler
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