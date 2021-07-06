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"Koç yiğitler" tarihi Kırkpınar'da buluşacak - Son Dakika

"Koç yiğitler" tarihi Kırkpınar'da buluşacak

06.07.2021 11:16

Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından, Türk'ün mertlik, yiğitlik ve centilmenliğini bir arada sergilediği 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy gösterecek üç bine yakın pehlivan, giydikleri kispetle çayıra yine bir kültürün elçileri gibi çıkacak.

Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından, Türk'ün mertlik, yiğitlik ve centilmenliğini bir arada sergilediği 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy gösterecek üç bine yakın pehlivan, giydikleri kispetle çayıra yine bir kültürün elçileri gibi çıkacak.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Meydan" şiirinde yer alan "Şu yeryüzü er meydanı, Gönül sevmez her meydanı, Yüreksize yorgan döşek, Koç yiğide ver meydanı." dizelerinde olduğu gibi pehlivanlar, kürsü yapmak için yiğitçe en iyi mücadeleyi sergileyecek.

Kırkpınar davulcularının güreş havaları; pehlivanları peşreve, güreş severi de pehlivanların centilmenlik, yiğitlik dolu güreşlerini seyre davet edecek.

Cazgır ise meydanda yiğitlikle öne çıkmaya gelen pehlivanları "Hayde bre koç yiğitler" diye salavatlayacak.

Yağlı güreşin olimpiyatı sayılıyor

Kültürel mirasın edep ve adapla sergilendiği, yağın çayıra karıştığı efsanenin 660. randevusu 9-11 Temmuz'da gerçekleşecek.

Her pehlivanın kürsü yapma hayalini taşıyan "Yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak değerlendirilen, geleneğin bazı değişikliklere rağmen korunduğu Kırkpınar, pehlivanların güreşmek istediği er meydanlarının başında geliyor.

Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, "çayırın yıldızları" olarak anılan baş boyunda güreşmek. Kırkpınar izleyicisinin sonucunu en çok merak ettiği güreşler ise başpehlivanlık müsabakaları.

Pazar günü gerçekleşecek başpehlivanlık müsabakalarında 40 dakika boyunca iki rakip birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan galip sayılacak.

Başpehlivanlık ödülleri bu yıl arttı. Edirne Belediyesince verilecek ödül, belediye encümenince başpehlivana 60 bin lira, ikinciye 38 bin lira, üçüncüye de 20 bin lira olarak belirlendi.

Favori isimler

Geçen yıl Kırkpınar çayırına çıkamayan ve Er Meydanı'nı özleyen pehlivanların her biri kürsü yapmak için kispet giyecek.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda güreşecek ve başpehlivanlık için favori gösterilen isimler şunlar:

"Geri vitessiz pehlivan" Orhan Okulu

Er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu, yine favori isimler arasında yer alıyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivan olarak tarihe geçen pehlivan Orhan, kazanmak için yağlanacak. Bu yıl Kumluca'da Serhat Gökmen'i yenerek başpehlivan olan, Nilüfer Belediyesi 59. Çalı Güreşleri'nde Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan olan Orhan Okulu Kırkpınar'a hazır olduğu mesajlarını verdi. Orhan Okulu 2015 ve 2018 yılları başpehlivanı oldu.

"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz

"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz, her yılın favori isimlerinden. Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık, doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlarda dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz son yapılan 2019 yılındaki Kırkpınar'ın başpehlivanı olmuştu. 2011 ve 2012'de de başpehlivan olan Ali Gürbüz, bu yılda rakiplerini zorlayacağa benziyor.

"Çayırın beyefendisi Recep Kara"

Ordulu Recep Kara, 2018 yılı güreşlerinin 3. tur karşılaşmasında, Ali Gürbüz ile karşılaşmış, saha hakemlerinin kazanan konusunda tereddütte kalması sonucu kule hakemliğinin kararına başvurulmuş, ardından kule hakemleri tekrar tekrar görüntüleri izleyerek galibi Ali Gürbüz olarak açıklamıştı.

Hakemleri eleştirdiği ve kızgınlıkla "Benim için Kırkpınar bitmiştir" şeklinde yaptığı açıklamaya bağlı kalan 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarının yıldız başpehlivanı Recep Kara, salgın nedeniyle yapılamayan güreşlerin bir öncesindeki organizasyona (2019) katılmamıştı.

Hırslı ve teknik güreşiyle bilinen çayırın beyefendisi olarak anılan Recep Kara, bu yıl rakiplerinin çekindiği isim olarak kispetini giyecek.

"Er Meydanı'nın kuzey yıldızı" Fatih Atlı

Ustası Bayram Ertan'ın teşvikiyle 15 yaşında Ladik Belediyespor'da güreşe başlayan Fatih Atlı, 2000'de ilk kez çıktığı Kırkpınar çayırında final güreşi yaptı.

Fatih Atlı, sonraki yıllarda çeşitli boylardaki başarısıyla başpehlivanlığa kadar yükseldi. Kürsü yapmada belli bir istikrarı görülmese de güreşteki çevikliği nedeniyle pek çok favori ismin "kemerini yakan" isim olarak öne çıkıyor.

Bu yıl kemer yakmaya değil kemer almak üzere çıkacak Fatih Atlı 2014 yılında başpehlivan olmuştu.

"Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil

Kırkpınar'da 2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı olarak son yılların altın kemere en yakın isimlerinden Antalyalı atadan güreşçi Mehmet Yeşil Yeşil, son yıllardaki suskunluğunu bozmak için yağlanacak. Yeşil pehlivan altın kemerde seri yakalamak hedefiyle çıkacağı çayırda kürsü hedefiyle kol bağlayacak.

"Peşrev ustası" Şaban Yılmaz

Er meydanlarında çektiği peşrevle bu konudaki ustalığını gösteren, tribünleri en çok coşturan güreşçilerin başında gelen 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şaban Yılmaz, er meydanında peşrevleriyle seyirciyi coşturacak.

2003 yılından beri baş kategorisinde güreşen, hırslı yapısıyla bilenen ve sert el enseleriyle meşhur Şaban Yılmaz'ın bu yıl rakiplerini çok yoracağa benziyor.

Bu isimlerin dışında hızlı hareketleriyle "Örümcek adam" olarak bilinen Serhat Gökmen'in sürpriz yapacağı konuşulan kulislerde, geçen hafta annesini kaybeden "Dadaşların turbosu" Hamza Köseoğlu'nun performansına bu durumun nasıl yansıyacağı da merak konusu.

Osman Aynur, Furkan Durmuş Altın, Hüseyin Gümüşalan, Hasan Cengiz, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici seyir zevki yüksek güreşler sunacak isimler arasında yer alacak.

Koç yiğitler tarihi Kırkpınar'da buluşacak
Koç yiğitler tarihi Kırkpınar'da buluşacak
Koç yiğitler tarihi Kırkpınar'da buluşacak
Koç yiğitler tarihi Kırkpınar'da buluşacak

Recep Kara, Ali Gürbüz, Altın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Koç yiğitler' tarihi Kırkpınar'da buluşacak - Son Dakika


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