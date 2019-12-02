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Koca: "112 acil sağlık hizmetlerimiz iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur"
7 saat önce
112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü programı Tanıtım filmi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:11 Kaynak: AA
112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü programı
Tanıtım filmi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu. (1)
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