Son Dakika Haberleri: Koca: "112 acil sağlık hizmetlerimiz iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur"
Son Dakika Güncel Koca: '112 acil sağlık hizmetlerimiz iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur' - Son Dakika

Koca: "112 acil sağlık hizmetlerimiz iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur"

7 saat önce

112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü programı Tanıtım filmi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25.

112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü programı

Tanıtım filmi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu. (1)

Koca: 112 acil sağlık hizmetlerimiz iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:11 Kaynak: AA
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