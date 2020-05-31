Koca: "1891 yılında hizmete sokulan Hamidiye Hastanesi, hummalı bir çalışmayla, yeniden ayağa...
Koca: "1891 yılında hizmete sokulan Hamidiye Hastanesi, hummalı bir çalışmayla, yeniden ayağa kaldırılmış ve milletimizin hizmetine sunulmuştur.
Koca: "1891 yılında hizmete sokulan Hamidiye Hastanesi, hummalı bir çalışmayla, yeniden ayağa kaldırılmış ve milletimizin hizmetine sunulmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 04:17 Kaynak: AA
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