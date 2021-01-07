Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." - Son Dakika

Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz."

07.01.2021 23:57
Koca:

Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık.

Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz."

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Koca: '2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz.' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." - Son Dakika
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