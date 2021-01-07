Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz."
07.01.2021 23:57
Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık.
Koca: "2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz."
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Koca: '2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz.' - Son Dakika
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