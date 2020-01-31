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Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü"
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:43 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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