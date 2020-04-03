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Koca: "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının...
6 saat önce
Koca: "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük."
Koca: "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:40 Kaynak: AA
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