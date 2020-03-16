Koca: "Acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasında bir yaklaşım... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasında bir yaklaşım... - Son Dakika

Koca: "Acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasında bir yaklaşım...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. (5)

Koca: Acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasında bir yaklaşım...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:41 Kaynak: AA
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