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Koca: "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde.
6 saat önce
Koca: "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde.
Koca: "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:28 Kaynak: AA
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