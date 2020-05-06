Koca: "Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz"

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