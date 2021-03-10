Koca: "Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum" - Son Dakika

Koca: "Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum"
10.03.2021 21:55
Koca: "Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum"
Koca: "Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum"
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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