Son Dakika Haberleri: Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz"
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Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz"

36 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (2)
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:45 Kaynak: AA
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