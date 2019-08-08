Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (2) Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:45 Kaynak: AA
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