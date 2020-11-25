Koca: "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız" - Son Dakika

Koca: "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız"

25.11.2020 21:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (12)

Bakan Koca: "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız."

Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."

Koca: Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız
Koca: Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız
Koca: Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız
Koca: Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Koca: 'Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız' - Son Dakika


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