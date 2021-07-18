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Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum - Son Dakika

Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum

18.07.2021 12:16

Darıca'da yaşayan iki çocuk annesi Sema Aytekin'e boşandığı eşi kaldığı evi basıp baltayla saldırdı. Kısa bir süre sonra da öz evladı tarafından defalarca bıçaklandı. Çaresizlik içinde yardım eli bekleyen Sema Aytekin, "Beni bıçaklayan 13 yaşındaki öz oğlum. Babalarının dolduruşlarına gelmişler. Çocuklarım beni gördüklerinde şeytan görmüş gibiydiler. Beni öldürmeden rahat etmeyecekler. Öz çocuğum beni öldürecek diye gün sayıyorum. Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum." dedi.

Kocaeli Darıca'da yaşayan Sema Aytekin Ramazan Avalmaz ile 2004 yılında evlendi. Aynı yıl içerisinde ilk oğlu Yunus E.A. (17), üç yıl sonra da E.A. (13) doğdu. İddiaya göre Sema Aytekin'in hayatının kabusa dönmesi eşinin alkol batağına düşmesiyle başladı.

İki çocuk annesi, iki yıl önce eşi Ramazan Avalmaz'ın kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrendi ve boşanma davası açtı. Sema Aytekin, boşanma davası haberini alan eşinin kendisini darp etmeye başlamasıyla bu sefer hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıp akrabalarının evine yerleşti.

BALTAYLA AKRABALARINA SALDIRDI

Aytekin'in yanına yerleştiği akrabaları da saldırgan kocanın gazabına uğradı. Sema Aytekin'in kardeşi ve kuzeni, Ramazan Avalmaz'ın baltalı saldırısında ağır yaralandı. İki çocuk annesinin yaşadığı korku bununla da sınırlı kalmadı. Aytekin, yaklaşık 2 yıl boyunca akrabalarının evinde göçebe hayatı yaşadıktan sonra boşanma aşamasındaki eşiyle ortak satın aldığı eve döndü.

13 YAŞINDAKİ OĞLU TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI

Sabah'ın haberine göre; polis korumasıyla bir zamanlarda ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden anne Aytekin, 13 yaşındaki öz evladı E.A'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve kasığından defalarca bıçaklanan Aytekin, komşularına attığı çığlıkla hayata tutundu. Paniğe kapılan 13 yaşındaki çocuk evden kaçarken, kanlar içerisinde kalan annesi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Sema Aytekin "Eski eşim iki yıl boyunca çocuklarımı manipüle etmiş, kafalarına girip yalanlarla doldurmuş. Çocuklarım beni gördüklerinde şeytan görmüş gibiydiler. 13 yaşındaki öz evladım beni bıçakla öldürmek istedi. Şimdi de sosyal medyadan bana ölüm tehditleri yağdırıyorlar. Ölmek istemiyorum lütfen sesimi duyun" diye konuştu.

"GÖÇEBE GİBİ YAŞAMAK İSTEMİYORDUM"

Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Ramazan Avalmaz'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini belirten anne Sema Aytekin "Boşanma davasından sonra uzaklaştırma kararı alınca otele yerleşmek zorunda kaldı. Ama karara uymayarak beni defalarca darp edince ben de akrabaların evine yerleşmeye karar verdi. Bir hafta kardeşimde bir hafta ablamda yaşıyordum. 2 yıl boyunca bu şekilde yaşadıktan sonra evime geri dönmek istedim. O evi beraber almıştık, orada yaşamak benim de hakkımdı, göçebe gibi yaşamak istemiyordum" diye konuştu.

"ÖZ ÇOCUĞUM BENİ ÖLDÜRECEK DİYE GÜN SAYIYORUM"

Yaşadığı bıçaklı saldırının ardından eşi ve çocuklarından ölüm tehditleri almaya başladığını ifade eden iki çocuk annesi "Beni göz göre göre öldürmek istiyorlar. Önce bıçaklandım, şimdi de sosyal medyadan tehdit ediyorlar. Akrabalarımın yanında bile korkudan uyuyamıyorum. Beni öldürmeden rahat etmeyecekler. Öz çocuğum beni öldürecek diye gün sayıyorum. Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum" diye konuştu.

Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum

Kocaeli, Boşanma, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum - Son Dakika


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