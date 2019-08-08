Son Dakika Haberleri: Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya...
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Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya...

37 dakika önce

Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz."

Koca:
Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz."
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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