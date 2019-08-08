Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya...
37 dakika önce
Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz."
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: AA
Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara
Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz."
Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan üyelerine istifa talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı Süper Kupa'da Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti!