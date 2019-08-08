Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya...
12 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:01 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (3)
Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara
Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz."
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