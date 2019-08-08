Son Dakika Haberleri: Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya...
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Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya...

12 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (3)
Koca: "(Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz."
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:01 Kaynak: AA
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