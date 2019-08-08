Son Dakika Haberleri: Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon...
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Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon...

2 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (4)
Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil."
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14 Kaynak: AA
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