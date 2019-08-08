Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (4)

Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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