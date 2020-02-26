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Koca: "Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz.
6 saat önce
Koca: "Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Koca: "Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız"
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