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Koca: "Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz"
6 saat önce
AA Editör Masası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:15 Kaynak: AA
AA Editör Masası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)
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