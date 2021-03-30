Koca: "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. (2)

Koca: "Biontec- Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek."

Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."