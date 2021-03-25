Koca: "(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı."
25.03.2021 21:41
Koca: "(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı.
Koca: "(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı."
Nisan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Koca: '(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı.' - Son Dakika
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