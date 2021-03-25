Koca: "(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı."

Koca: "(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı.

Koca: "(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı."

Nisan, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Koca: '(BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı.' - Son Dakika

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