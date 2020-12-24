Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak." - Son Dakika

Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak."
24.12.2020 20:07
Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık.
Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak."
Mart, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
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